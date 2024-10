POL-DN: Radfahrerin kollidiert mit Taxi

Düren (ots) - Am Montagabend (28.10.2024) meldete eine Geschädigte der Polizei in Düren einen Einbruch in ihre Garage in der Gneisenaustraße. Der oder die bislang unbekannten Täter entwendeten dabei ein hochwertiges rotes E-Bike der Marke Pegasus. Nach Angaben der Geschädigten war das E-Bike zuletzt am Freitag (25.10.2024) gegen 14:00 Uhr in der verschlossenen Garage abgestellt worden. Am Montagmorgen stellte die ...

