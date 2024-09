Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Straße "Am Wollmatinger Ried" - Mercedes Sprinter gestreift und geflüchtet (10.09.2024)

Reichenau (ots)

Im Zeitraum zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer eine Unfallflucht auf der Straße "Am Wollmatinger Ried" begangen. Der Unbekannte streifte den auf Höhe der Hausnummer 12 am Fahrbahnrand geparkten Mercedes Sprinter im Bereich des linken Fahrzeughecks. Ohne den Unfall anzuzeigen und sich um eine Regulierung des Schadens in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr er anschließend davon.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell