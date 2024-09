Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, B33, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Bundesstraße 33 bei Steißlingen - zwei Personen verletzt (10.09.2024)

Steißlingen, B33 (ots)

Zwei Personen haben bei einem Unfall auf der Bundesstraße 33 zwischen Radolfzell und dem Autobahnkreuz Hegau am Dienstagmorgen Verletzungen erlitten. Ein 49-jähriger Tesla-Fahrer überholte auf Höhe Steißlingen einen auf der rechten Spur befindlichen Lastwagen eines 40-Jährigen. Als der Laster währenddessen leicht nach links fuhr, jedoch nicht über die Mittellinie, erschrak der 49-Jährige und prallte in der Folge mit seinem Tesla erst gegen die Leitplanke und anschließend gegen den Lastwagen. Sowohl der 49-Jährige als auch ein weiterer Insasse verletzten sich dabei. Am Tesla entstand erheblicher, noch nicht zu beziffernder Sachschaden. Die Höhe des Schadens am Laster schätzte die Polizei auf rund 1.000 Euro.

