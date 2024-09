Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Landkreis Rottweil) Smart streift LKW im Gegenverkehr - 15.000 Euro Schaden (09.09.2024)

Sulz am Neckar (ots)

Am Montagmittag gegen 12 Uhr ist es zu einem Autounfall auf der Kreisstraße 5505 gekommen. Eine 18-jährige Fahrerin eines Mercedes Smart EQ befuhr die Kreisstraße von Sulz in Richtung Kreisverkehr. Sie geriet nach links von der Straße ab und streifte dabei einen entgegenkommenden Lastwagen der Marke "Man". Der Zusammenstoß brachte den Smart ins Schleudern, sodass er im Feld neben der Straße landete. Verletzte gab es keine. An dem Lastwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, den Schaden am Smart schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro.

