Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch in Gaststätte - Polizei bittet um Hinweise (08.09.2024 - 09.09.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Einbruch, der zwischen Sonntagabend 0 Uhr, und dem Montagmorgen, gegen 9.30 Uhr in einer Gaststätte in der Straße "Moos" verübt worden ist. Unbekannte Täter verschafften sich mit bislang unbekannten Mitteln über einen Balkon gewaltsam Zugang zum Gebäude. Aus dem Büroraum entwendeten die Täter einen Tresor und Bargeld. Insgesamt fiel den Unbekannten ein Geldbetrag in Höhe von etwa 5.300 Euro in die Hände. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 / 85000, zu informieren.

