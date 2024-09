Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Auto kommt von der Straße ab und überschlägt sich (09.09.2024)

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Am Montag ist es im Königsfelder Ortsteil Burgberg zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person gekommen. Gegen 21 Uhr fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Fiat auf der Erdmannsweiler Straße von Erdmannsweiler herkommend. In einer Linkskurve kam der Mann aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Straße ab. Dabei stieß er mit einer Grundstücksmauer zusammen und überschlug sich dadurch. Abseits des Grundstücks kam das Auto etwa 150 Meter abseits der Straße auf unbebautem Grund zum Stehen. Innerhalb dieser Strecke wurden Weisezäune und Grundstücksmauern beschädigt. Am Auto selbst entstand Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der 46-Jährige wurde zur Behandlung in ein Klinikum eingeliefert.

