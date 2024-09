Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, K6158, L223, Lkr. Konstanz) Radfahrer kollidieren frontal - zwei Schwerverletzte (10.09.2024)

Singen, K6158, L223 (ots)

Zwei Radfahrer sind bei einem Unfall auf dem Radweg an der Kreisstraße 6158 zwischen Singen und Radolfzell am Montagmorgen verletzt worden. Gegen 06.401 Uhr fuhr ein 42-jähriger mit einem Rennrad auf dem Radweg in Richtung Singen. Zeitgleich war ein 59 Jahre alter Mann mit einem S-Pedelec in entgegengesetzter Richtung unterwegs. In einer Kurve auf Höhe Überlingen am Ried kollidierten die beiden Radler frontal und stürzten. Beide erlitten bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Rettungswagen brachten sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

