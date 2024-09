Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Fußgänger läuft in Auto - 18-Jähriger verletzt (09.09.2024)

Tuttlingen (ots)

Ein Fußgänger ist bei einem Unfall am Montagabend auf der Neuhauser Straße verletzt worden. Gegen 21.030 Uhr war ein 21-jähriger VW-Fahrer auf der Neuhauser Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 65 lief plötzlich und für den 21-Jährigen nicht wahrnehmbar ein 18 Jahre alter Fußgänger zwischen geparkten Autos auf die Straße und direkt gegen den vorbeifahrenden VW Polo. Der VW-Fahrer kümmerte sich umgehend um den verletzten jungen Mann, der nach Verständigung eines Rettungswagens in ein Krankenhaus kam.

