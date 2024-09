Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen

Lkr. TUT) Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet (07.09.2024)

(Wurmlingen / Lkr. TUT) (ots)

Am Samstagabendabend hat ein betrunkener Autofahrer im Bereich der Schloßstraße beim Ausparken ein anderes Auto beschädigt und ist anschließend weitergefahren, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Zeugen beobachteten den Vorgang und informierten die Polizei. Diese trafen den Unfallverursacher in der Nähe des Unfallorts an. Ein Vortest ergab einen Wert von über zwei Promille, was eine Blutprobe durch einen Arzt zur Folge hatte. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein. Die Ermittlungen dauern an, der 60-Jährige muss mit einem längeren Fahrverbot und einer Geldstrafe rechnen.

