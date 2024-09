Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall im Kreisverkehr Hohenhewenstraße (08.09.2024)

(Singen, Lkr. Konstanz) (ots)

Am Sonntagabend hat sich im Kreisverkehr in der Hohenhewenstraße ein Unfall ereignet, bei dem ein Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro entstanden ist. Ein 49-jähriger Fahrer eines Ford fuhr in den Kreisverkehr ein und kollidierte mit dem bereits im Kreisverkehr befindlichen Opel eines 41-jährigen Mannes. Um den nicht mehr fahrbereiten Opel kümmerte sich ein Abschleppunternehmen.

