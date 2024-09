Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Mehrere Plakate mit volksverhetzendem Inhalt im Stadtgebiet (07.09.2024)

(Radolfzell, Lkr. Konstanz) (ots)

Mehrere Plakate mit volksverhetzendem Inhalt hat eine Mitarbeiterin des Tourismuscenters Radolfzell am Samstagabend in der Stadt festgestellt. Unbekannte hatten diese an mehreren Stellen in der Stadt angebracht.

Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, entgegen.

