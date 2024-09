POL-KN: (Konstanz) Betrug durch Gewinnversprechen (07.09.2024)

Zimmern ob Rottweil (ots) - Beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstagabend auf einem Parkplatz an der Brühlstraße ein Auto beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannte streifte im Zeitraum zwischen 20:45 Uhr und 23:30 Uhr den VW Up am Kotflügel vorne links. Ohne sich ...

