Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil

Landkreis Rottweil) Unfallflucht auf der Brühlstraße - weißer VW Up beschädigt (05.09.2024)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstagabend auf einem Parkplatz an der Brühlstraße ein Auto beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannte streifte im Zeitraum zwischen 20:45 Uhr und 23:30 Uhr den VW Up am Kotflügel vorne links. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern, fuhr er anschließend davon. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0741 4770, beim Polizeirevier Rottweil zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell