Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Exhibitionist eingewiesen

Friedland (ots)

Ein 35-jähriger Bulgare hat sich gestern Nachmittag in Friedland am Neubrandenburger Tor selbst befriedigt. Einer jungen Frau war der Mann mit heruntergelassener Hose mehrfach gegen 13:30 Uhr aufgefallen. Zur Bundesstraße gerichtet manipulierte er an seinem Penis; sie rief die Polizei.

Für die Beamten war der Mann kein Unbekannter. Gerade in den vergangenen Tagen war er in und um Friedland mehrfach aufgefallen und hatte Polizeieinsätze ausgelöst. In den meisten Fällen hatte er mit seinem Verhalten Bürger verängstigt - er soll ihnen auffällig gefolgt sein und teilweise "wunderlich" gewirkt haben.

Die Polizei hat ihn aufgrund seines psychischen Zustands in die Klinik gebracht, wo er nun erst einmal bleiben wird.

Der Mann war nach derzeitigen Erkenntnissen obdachlos.

Mögliche weitere Zeugen, denen der Mann gestern in Friedland ebenfalls aufgefallen ist oder die andere Begegnungen mit ihm hatten, werden gebeten, sich im Polizeirevier unter 039601 / 300224 zu melden oder per Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

