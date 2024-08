POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Neubrandenburg (ots) - Am Morgen des 26.08.2024 wurde der Einbruch beim CarCleanCenter in der Eschengrunder Straße in Neubrandenburg bekannt. Ein Mitarbeiter der Waschanlage hat gegen 07:45 Uhr einen beschädigten Kassencontainer auf dem Gelände festgestellt und informierte die Polizei. Gemeinsam mit dem Geschäftsführer konnten die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg das Videomaterial der Überwachungskamera sichten. Aus diesem geht hervor, das ...

mehr