POL-NB: Suche nach aufmerksamen Helfer

Waren (ots) - Am 25.08.2024 gegen 10:30 Uhr kam es in einer Kirche in der Goethestraße in Waren zu einem Polizeieinsatz. Während des dortigen Gottesdienstes soll ein 34-jähriger polnischer Staatsangehöriger diesen durch aggressive Zwischenrufe enorm gestört haben. Der Pastor musste den Gottesdienst unterbrechen und die Polizei wurde über den Sachverhalt informiert. Der 34-jährige Störer erhielt Hausverbot in der ...

