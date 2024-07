Polizei Aachen

POL-AC: KORREKTUR: Räuberischer Diebstahl im Nordkreis - Mann stiehlt und wird aggressiv

Würselen (ots)

Ein Mann ist gestern Abend (4.7.2024) beim Diebstahl in einem Drogeriemarkt an der Krefelder Straße von Angestellten beobachtet worden. Als die beiden Mitarbeiterinnen ihn ansprachen, wurde er gewalttätig und floh.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann kurz nach 19 Uhr diverse Sachen in dem Geschäft eingesteckt. Von den beiden Mitarbeiterinnen darauf angesprochen, griff er die Frauen unmittelbar an und flüchtete per Fahrrad. Die Frauen wurden bei dem Angriff leicht verletzt. Sie riefen die Polizei. Als die Beamten vor Ort erschienen, um die Anzeige aufzunehmen, erhielten sie von der Leitstelle die Information, dass ein Mann - möglicherweise der Dieb aus dem Drogeriemarkt - in einem Kiosk an der Kaiserstraße randaliere. Als die Beamten dort eintrafen, hatte sich der Mann bereits entfernt und war - wieder mit dem Fahrrad - geflüchtet. Eine Fahndung der Polizei war erfolgreich: In der Straße "Kesselsgracht" konnte der Täter schließlich gefasst werden.

Gegen den 29-jährigen Alsdorfer lag bereits ein Haftbefehl vor. Ein Richter ordnete eine Blutprobe an, weil der Mann offenbar unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand. Er wurde anschließend festgenommen. (sk)

