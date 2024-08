Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Mann klaut Essen, Kassiererin verfolgt ihn

Altentreptow (ots)

Zuerst hat er gestern Mittag seinen Einkaufstrolley vollgepackt, dann ist der Mann ohne zu bezahlen aus dem Einkaufsmarkt am Grünen Gang in Altentreptow einfach raus. Eine Kassiererin hat sich das gar nicht gefallen lassen wollen und ist dem Dieb zusammen mit einem Kollegen gefolgt. Als sie versuchten, ihm das Gestohlene wieder wegzunehmen, beleidigte und bedrohte er beide. Sie wandten sich von ihm ab und er verschwand in der Nähe eines Wohnblocks.

Während der Verfolgung bat die Marktmitarbeiterin eine Zeugin, die Polizei zu rufen. Vor Ort wurde er von der Polizei nicht gefunden. Durch Zeugenaussagen gibt es jedoch konkrete Hinweise auf einen Mann, der aus Sicht der Polizei als tatverdächtig eingestuft wird. Die Ermittlungen dazu dauern jedoch noch an.

Der Beschuldigte hat gestern vermutlich Doseneintöpfe und Obst geklaut. Er soll in der Vergangenheit bereits mehrfach auch in anderen Märkten der Region mit seinem Trolley unterwegs gewesen sein und gestohlen haben.

Gegen den Mann wird wegen räuberischen Diebstahls, Bedrohung und Beleidigung ermittelt.

