POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Betonschwellen auf Bahngleise der Museumsbahn gelegt (23.08.-06.09.2024)

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen dem 23. August und dem 06. September Betonschwellen auf die Bahngleise der Museumsbahn am Bahnhof in Rielasingen gelegt und hierdurch einen Sachschaden verursacht. Am Samstag befuhr ein Angestellter der Museumsbahn das Gleis mit einer Museumslok, übersah die Betonschwellen aufgrund hohen Grases zwischen den Gleisen und kollidierte mit den Schwellen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von über 2.000 Euro an der Lokomotive.

Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

