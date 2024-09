Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Fahrradfahrer touchiert Auto und flüchtet (09.09.2024)

Tuttlingen (ots)

Ein Fahrradfahrer hat am Montagmittag in der Wilhelmstraße ein Auto touchiert und ist anschließend geflüchtet. Gegen 13 Uhr bog ein unbekannter Radfahrer von der Schaffhauser Straße in die Wilhelmstraße ein und streifte dabei einen auf der Wilhelmstraße fahrenden Hyundai eines 24-Jährigen. Ohne sich um eine Regulierung des dabei verursachten Schadens in noch unbekannter Höhe zu kümmern, fuhr der Radler jedoch anschließend einfach weiter.

Der etwa 30 Jahre alte Unbekannte war mit einem auffälligen Fat Tire-E-Mountainbike mit beigefarbenem Sattel unterwegs. Der Mann hatte einen Dreitagebart und trug eine Bauchtasche sowie eine Schiebermütze.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Radfahrer nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0 entgegen.

