Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines E-Bike

Uslar (ots)

Uslar(eiv). Uslar-Allershausen, Bahnhofsgelände, 16.08.2024, zwischen 06.40 Uhr und 13.50 Uhr. Bislang unbekannte Täter entwenden ein am Bahnhof ordnungsgemäß mit einem Faltschloss gesichertes E-Bike der Marke Cube (Typ Reaction) im Wert von 3.700.-EUR. Das Fahrrad hat einen schwarzen Trapezrahmen und schwarze Bereifung. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Uslar (Tel.: 05571-80060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell