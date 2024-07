Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung in der Oberlohnstraße - 47-Jähriger setzt Pfefferspray ein - Polizei sucht Zeugen (29.07.2024)

Konstanz (ots)

Nach einer Auseinandersetzung an einem Grundstück in der Oberlohnstraße ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen. Am Montagvormittag, im Zeitraum zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr gerieten ein 47-Jähriger und ein 55-Jähriger an einer Grundstückszufahrt in der Oberlohnstraße kurz vor der Kreuzung zur Wollmatinger Straße aneinander. Die beiden Männer befanden sich während des Disputs an der Fahrertür eines weißen Kastenwagens mit offener Ladefläche, als der 47-Jährige dem 55-Jährigen mehrfach Pfefferspray ins Gesicht sprühte, ehe er die Örtlichkeit mit einem Motorrad verließ.

Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell