POL-KN: (Konstanz) Schwarzen Mercedes C-Klasse in der Schwaketenstraße zerkratzt (29./30.07.2024)

Singen (ots) - Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist es am Dienstagabend in der Laubwaldstraße zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Gegen 21 Uhr geriet ein auf dem Gelände einer Werkstatt stehender Renault Twingo in Brand. Da das Auto in der Nähe der Hauswand stand, wurde diese ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, ebenso ein weiteres Fahrzeug. Ein ...

mehr