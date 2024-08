POL-NOM: Über 40.000 Euro an "Wunderheiler" übergeben

Uslar (ots) - Bodenfelde, (go), Wienser Straße/Ecke Poststraße, Donnerstag, der 15.08.2024, 17:42 Uhr. Ein 58- jähriger PKW Fahrer aus Bodenfelde befuhr die Wienser Straße in Richtung Unterführung. Aufgrund von Gegenverkehr musste er anhalten und zurücksetzen, wobei er beim Rangieren gegen den Transporter eines 40- jährigen aus Kassel stieß. Am PKW des 58- jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

