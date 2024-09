Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall auf der Kreuzung Neuhauser Straße/Schützenstraße/Schlößleweg - drei Verletzte und hoher Sachschaden (09.09.2024)

Tuttlingen (ots)

Drei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 110.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagmittag auf der Kreuzung Neuhauser Straße/Schützenstraße/Schlößleweg ereignet hat. Ein 45-Jähriger fuhr mit einem Iveco Lastwagen auf der Neuhauser Straße in Richtung ortsauswärts. An der Kreuzung zur Schützenstraße/Schlößleweg bog er bei Grün zeigender Ampel nach links in Richtung Klinikum ab und stieß dabei mit einem entgegenkommenden, ebenfalls bei Grünlicht in Richtung Innenstadt fahrenden Mercedes der E-Klasse eines 55 Jahre alten Mannes zusammen, der eine Kollision trotz des Versuchs auszuweichen nicht mehr verhindern konnte. Sowohl der 55-Jährige als auch ein 59-jähriger Beifahrer im Mercedes und ein 24-jähriger Mitfahrer des Lasters erlitten dabei Verletzungen. Rettungswagen brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Um die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge kümmerten sich Abschleppdienste. Die Höhe des Schadens an dem Iveco schätzte die Polizei auf etwa 50.000 Euro, den Schaden an der E-Klasse auf ungefähr 60.000 Euro. Die Feuerwehr Tuttlingen unterstützte durch Abstreuen der durch auslaufende Betriebsstoffe verschmutzten Fahrbahn.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell