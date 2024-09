Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Schlägerei nach Sportveranstaltung (08.09.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Am Sonntag ist es gegen 14:30 Uhr auf dem Sportplatz des Gustav-Strom-Stadions zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern gekommen. Zwei Männer im Alter von 22 und 30 Jahren gerieten im Anschluss der Veranstaltung in Streit. In dessen Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei sich immer mehr der Umstehenden einmischten. Der 30-Jährige ging in der unübersichtlichen Personengruppe derweil zu Boden und erlitt einen Tritt ins Gesicht. Das Getümmel löste sich rasch wieder auf. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell