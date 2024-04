Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht mit 4.000 Euro Sachschaden

Höxter (ots)

Ein grauer Opel Astra, der in Höxter auf dem Parkplatz "An der Steinmühle" unterhalb der Schulmensa abgestellt war, ist von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt worden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Der Unfall muss sich am Freitag, 12. April, in der Zeit zwischen 7.15 Uhr und 13 Uhr ereignet haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-1520 zu melden.

