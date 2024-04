POL-HX: Brandstiftung (PKW)

Willebadessen (ots) - Am Dienstag, 9. April, kam es in der Lützer Straße in Willebadessen zu einem Verkehrsunfall. Gegen 12 Uhr stellte ein 48-Jähriger aus Warburg seinen silbernen VW Lupo am rechten Fahrbahnrand in der Lützer Straße ab. Als er gegen 15.45 Uhr zurückkehrte, sah er den Schaden den dem Pkw. Der linke Außenspiegel sowie die Fahrertür wurden beschädigt. Am Fahrzeug entstand ein hoher Sachschaden. Ein ...

