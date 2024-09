Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht auf der Dauchinger Straße - Opel Corsa beschädigt (28.08.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwochmittag in der Dauchinger Straße ein Auto beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannte streifte gegen 12 Uhr den braunen Opel Corsa. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr er anschließend davon. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07720 / 85000, beim Polizeirevier Schwenningen zu melden.

