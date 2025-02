Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tödlicher Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Schömberg (ZAK): Tödlicher Verkehrsunfall

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntagabend gegen 21.50 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen Schömberg und Neukirch gekommen. Ein 69-Jähriger befuhr mit seinem VW T-Roc die B 27 von Schömberg kommend und kam aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden VW Golf eines 38-Jährigen frontal zusammenstieß. Eine 68-jährige Beifahrerin im VW T-Roc erlitt durch den Zusammenstoß so schwere Verletzungen, an welchen sie trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle erlag. Da zunächst von einer eingeklemmten Person ausgegangen wurde, war die Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst mit sieben Fahrzeugen, darunter mehreren Notärzten, dem organisatorischen Leiter Rettungsdienst und dem leitenden Notarzt an der Unfallstelle. Der 69-jährige Unfallverursacher wurde mit schweren Verletzungen, die beiden 37- und 38- Jahre alten Insassen des VW Golf wurden durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in umliegende Kliniken gebracht. Beide Fahrzeuge, die nicht mehr fahrbereit waren, mussten durch einen Abschleppdienst versorgt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 40.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die B 27 bis 24 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Der Verkehrsunfall wurde durch Spezialisten der Verkehrspolizei Tübingen aufgenommen.

