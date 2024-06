POL Schwaben Nord: Unfall auf der B17 - Autofahrer flüchtet - Zeugen gesucht

Augsburg (ots) - Hochfeld - Am Samstag (15.06.2024) trat ein bislang unbekannter Täter zwischen 14.30 Uhr und 21.20 Uhr beide Seitenspiegel eines roten FIAT Panda in der Stauffenbergstraße ab. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet daher um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

