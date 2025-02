Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Poller angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 04.02.2025 befuhr gegen 10:30 Uhr ein unbekannter Fahrer eines LKW die Martin-Luther-Straße in Landau und bog nach rechts in die Königstraße ab. Beim Abbiegen beschädigte er einen Poller. Nachdem er den Schaden begutachtete, flüchtete er von der Unfallstelle. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Zu dem LKW ist folgendes bekannt: blaue Plane mit weißem Schriftzug und Germersheimer Kennzeichen. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

