Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Billigheim-Ingenheim/Birkweiler - Geschwindigkeitsmessungen

Billigheim-Ingenheim/Birkweiler (ots)

Am 04.02.2025 wurden durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau zwei Geschwindigkeitsmessungen im Dienstgebiet durchgeführt. In Billigheim-Ingenheim mussten auf der B38 innerorts bei erlaubten 30 km/h innerhalb einer Stunde 37 Verkehrsteilnehmer beanstandet werden. Der Spitzenreiter im negativen Sinne wurde mit 54 km/h gemessen. Er wird sich auf ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen müssen.

Bei einer weiteren Geschwindigkeitsmessung in Birkweiler in Höhe der dortigen Kindertagesstätte mussten bei erlaubten 30 km/h innerhalb einer Stunde insgesamt 15 Fahrzeugführer beanstandet werden. 23 km/h zu schnell war hierbei der Spitzenreiter. Auch er wird sich auf ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen müssen.

Mit weiteren Kontrollen darf gerechnet werden.

