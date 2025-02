Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

Germersheim (ots)

Am Dienstag, den 04.02.2025, wurden sowohl am Morgen als auch am Nachmittag erneut Verkehrskontrollen durch Beamte der Polizeiinspektion Germersheim im Dienstgebiet durchgeführt. Wie auch am Vortag wurden einige Verkehrsverstöße geahndet. Sieben Verkehrsteilnehmer hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt und in einem Fahrzeug befand sich ein Kleinkind ohne den vorgeschriebenen Kindersitz. Mit dem Handy am Steuer wurden insgesamt acht Autofahrer erwischt. 22 Fahrzeugführer müssen ihr Fahrzeug wegen technischer Mängel nochmals bei der Polizei vorführen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell