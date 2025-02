Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen im 30 Km/h-Bereich

Barbelroth und Oberotterbach (ots)

Am Dienstagmorgen, 05.02.2025, überwachten Beamte der Polizei Bad Bergzabern die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer in der Hauptstraße in Barbelroth.

Bei erlaubten 30 km/h mussten in nur 40 Minuten 12 Verkehrsteilnehmer sanktioniert werden, die zu schnell unterwegs waren. Der Spitzenreiter wurde mit 50 km/h gemessen.

In der Weinstraße in Oberotterbach wurden in knapp einer Stunde, im 30 Km/h-Bereich insgesamt 20 Verkehrssünder wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit beanstandet. Hier war der Schnellste mit 58 Km/h unterwegs.

