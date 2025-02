Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Annweiler (ots)

Am 04.02.25, zwischen 13.15 - 14.50 Uhr, ereignete sich in Annweiler, in der Straße "In den Bruchwiesen", eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Lkw fuhr vom Gelände einer Firma auf die Bruchwiesenstraße, Höhe Hausnummer 11, und streifte dabei einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Kleinbus. Es entstand ca. 1500 Euro Sachschaden. Ein möglicher Zeuge meldete sich bei der geschädigten Firma und zeigte den Unfall an. Dieser Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Annweiler in Verbindung zu setzen.

