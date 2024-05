POL-VIE: Pkw überschlägt sich auf Freiheitsstraße - Zwei Männer leicht verletzt

Grefrath (ots) - Am Dienstag, den 14. Mai, kam es gegen 10:40 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern. Eine 49-jährige Frau aus Grefrath fuhr mit ihrem E-Bike auf dem Radweg von Mühlhausen nach Grefrath. An einer Kurve in Höhe des Flughafens streifte ein ihr entgegenkommender Fahrradfahrer ihren Lenker, wodurch die Frau stürzte und sich leicht verletzte. Der ...

