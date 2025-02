Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Snacks und Getränke geraubt - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Zu einem Raubdelikt kam es am 03.02.2025 gegen 23 Uhr vor einer Tankstelle in der Maximilianstraße in Landau. Hierbei kaufte sich ein 19-Jähriger in der Tankstelle zunächst Snacks und Getränke im Wert von 10 Euro. Danach forderte ein unbekannter Täter die Herausgabe der genannten Gegenstände. Nachdem dies vom 19-Jährigen verweigert wurde, soll der unbekannte Täter ihn in den Schwitzkasten genommen und mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen haben. Sodann wurden die Snacks und Getränke entwendet. Im Anschluss flüchtet der Täter in Richtung Horstbrücke. Verletzt wurde der 19-Jährige nicht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

