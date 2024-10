Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 08.10.2024

Goslar (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag trieben Einbrecher rund um den Wurmberg in Braunlage ihr Unwesen.

Betroffen waren die Kassenhäuser und die Werkstatt der Wurmbergseilbahn, wo der oder die Täter erfolglos versucht hatten einzudringen. An der Mittelstation gelang es ihnen, in das Objekt einzusteigen, allerdings machten sie hier keine Beute. Zwei weitere Tatorte fanden sich in der Herzog-Wilhelm-Straße, wo in zwei Gaststätten eingebrochen wurde. In den Lokalen wurden die Räumlichkeiten durchsucht, Automaten aufgebrochen und Bargeld entwendet.

Die Polizei hat an den Tatorten Spuren gesichert und Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittler fragen nach Beobachtungen, die mit den Ereignissen in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise nehmen die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 oder die Polizei Braunlage unter (05520) 93260 entgegen.

+++

Am Montagabend geriet aus bislang unbekannter Ursache in Braunlage ein Pkw in Brand.

Gegen 22.30 Uhr wurde der brennende Mitsubishi Outlander in der Blankenburger Straße 32 gemeldet und von der Feuerwehr gelöscht. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Der Pkw wurde durch das Feuer erheblich in Mitleidenschaft gezogen und von der Polizei beschlagnahmt.

Hinweise oder Beobachtungen, die mit diesem Brand in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei Braunlage unter der Amtsnummer (05520) 93260 entgegen.

