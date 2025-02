Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Beziehungsstreitigkeiten im Straßenverkehr ausgetragen

Herxheim (ots)

Ihren Disput um eine Dame trugen ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger am 03.02.2025 gegen 21:30 Uhr im Straßenverkehr aus. Zunächst überholte der 17-Jährige mit seinem Kraftrad den vor ihm fahrenden 18-Jährigen, der mit seinem PKW in Herxheim in der Oberen Hauptstraße unterwegs war. Der 18-Jährige wurde ausgebremst, es kam zur Kollision. Im Anschluss versuchten die Kontrahenten ihre Meinungsverschiedenheit mit Fäusten zu klären. Auch dies misslang. Fazit: Der 18-Jährige wurde leicht verletzt und es wurden diverse Strafverfahren eingeleitet. Ob die beiden Kontrahenten geeignet sind am Straßenverkehr teilzunehmen wird nun durch die verständigte Führerscheinstelle geprüft werden.

