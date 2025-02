POL-PDLD: Mit abgemeldeten Fahrzeug unterwegs

Rheinzabern (ots) - Am Montagmorgen zwischen 07:30 Uhr und 08:15 Uhr wurden im Bereich der Einmündung Rappengasse / Außerdorf in Rheinzabern durch Beamte der Polizei Wörth am Rhein Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei konnten zwei Fahrzeugführer festgestellt werden, die ihr Mobiltelefon während der Fahrt bedienten. Auf diese wird ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zukommen. Zudem wurde in sieben Fällen gegen das dortige ...

