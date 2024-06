POL-PPRP: Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntagmorgen (16.06.2024) um 06:13 Uhr wurde ein brennender PKW in einer Fahrbahneinbuchtung in Birkenheide in der Mannheimer Straße durch einen vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer festgestellt. Durch die allarmierte Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalinspektion ...

