POL-PPRP: Brand eines PKWs in Birkenheide

Ludwigshafen (ots) - Am Freitag (14.06.2024), um 15:55 Uhr, befand sich die 14-Jährige Geschädigte an der Straßenbahnhaltstelle in der Wollstraße in Ludwigshafen am Rhein. Ein Mann rannte unvermittelt auf die Jugendliche zu und schlug ihr mit einem Fußballschuh (Gummistollen) gegen das Gesicht und beleidigte sie. Der Angreifer flüchtete anschließend in Richtung Mannheimer Straße. Personenbeschreibung des Mannes: ...

mehr