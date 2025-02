Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - E-Scooter-Fahrer übersehen

Landau (ots)

Am 03.02.2025 befuhr gegen 17:40 Uhr eine 65-jährige Honda-Fahrerin die Horststraße in Landau von der Zeppelinstraße aus kommend. Die Honda-Fahrerin wollte auf einen Parkplatz fahren. Hierbei übersah sie einen in gleiche Richtung fahrenden 25-jährigen E-Scooter-Fahrer. Bei der anschließenden Kollision stürzte der E-Scooter-Fahrer. Er wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Sachschadenshöhe beträgt circa 150 Euro. Die 65-Järheige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlössiger Körperverletzung verantworten müssen.

