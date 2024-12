Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Kohlenmonoxidvergiftung durch Grillkohle ++ Seevetal/Meckelfeld - Wohnungseinbrüche ++ Jesteburg - Tageswohnungseinbruch ++ u. w. M.

Seevetal/Hittfeld (ots)

Kohlenmonoxidvergiftung durch Grillkohle

Am Montag, 2.12.2024, gegen kurz vor 22:00 Uhr, kam es in der Straße Am Redder zu einem größeren Rettungseinsatz. Gegen 21:30 Uhr war der Rettungsdienst zunächst zu der Adresse gerufen worden, weil eine Bewohnerin offenbar das Bewusstsein verloren hatte und infolgedessen gestürzt war. Als die ersten Einsatzkräfte das Haus betraten, lösten die mitgeführten Kohlenmonoxidwarngeräte sofort Alarm aus. Die Einsatzkräfte forderten Unterstützung an und brachten die insgesamt sechs anwesenden Bewohner sofort ins Freie.

Wie sich herausstellte, hatte die Familie am Abend auf der Terrasse gegrillt und anschließend die Grillschale mit noch glühender Kohle mit ins Haus genommen, um Getränke aufzuwärmen. Hierdurch hatte sich in den Wohnräumen eine lebensgefährliche Kohlenmonoxidkonzentration gebildet. Fünf Bewohner, darunter zwei Kinder, klagten über Übelkeit und Schwindel. Sie kamen vorsorglich zur weiteren Beobachtung in umliegende Krankenhäuser.

Die Feuerwehr belüftete das Haus bis die Werte wieder normal waren. Ein Bewohner, der sich zur Vorfallszeit im Obergeschoss aufgehalten hatte und unverletzt geblieben war, konnte anschließend in das Haus zurückkehren.

Seevetal/Meckelfeld - Wohnungseinbrüche

Am 2.12.2024, gegen 1:30 Uhr kam es in einer Wohnung an der Straße Uhlenholz zu einem Einbruch. Die Täter entfernten zunächst die Gitterabdeckung eines Kellerschachts und verschaffen sich so Zugang zu dem Kellerfenster. Von dort drangen sie in die Wohnung ein und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Ob sie Beute machten, ist noch unklar.

In der Straße Alter Kirchweg kam es in der Zeit zwischen 2:00 Uhr und 14:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zunächst versuchten die Täter, eine Balkontür aufzuhebeln. Nachdem sie daran scheiterten, klettert sie auf das Dach und brachen schließlich ein Dachfenster auf. Beute machten die Diebe nicht.

Jesteburg - Tageswohnungseinbruch

In der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 15:00 Uhr betraten Diebe ein Grundstück am Kleckerwaldweg. Sie öffneten ein auf Kipp stehendes Fenster eines Einfamilienhauses. Im Haus erbeuteten die Täter Schmuck und Bargeld.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Neu Wulmstorf - zwei Zeugen eines Unfalls gesucht

Am Samstag, 30.11.2024, gegen 12:15 Uhr kam es auf dem Kundenparkplatz zwischen Aldi und Edeka an der Straße Wulmstorfer Wiesen zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Fußgängerin. Die 63-jährige Frau querte gerade die Einfahrt, als der Fahrer eines Lieferdienstes auf den Parkplatz einbog und die Frau touchierte. Der Unfallverursacher sprach mit zwei Zeugen, währenddessen die 63-Jährige zunächst angab, dass alles in Ordnung sei. Erst im weiteren Verlauf des Tages stellten sich Schmerzen ein, so dass die Frau sich in der Folge in ärztliche Behandlung begeben musste. Erst danach wurde die Polizei informiert.

Während die Ermittlungen zum Fahrer laufen, sucht die Polizei Neu Wulmstorf die beiden Zeugen, die mit dem Fahrer gesprochen und Fotos von dem Pkw gemacht hatten. Die beiden werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 040 33441990 zu melden.

Neu Wulmstorf - Mit PKW überschlagen

Ein 43-jähriger Mann hat am Montag, 2.12.2024 auf der Straße Bei der Lehmkuhle einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 16:15 Uhr verlor der Mann in Fahrtrichtung Neue Oldendorfer Straße in einem Kurvenbereich die Kontrolle über seinen mit insgesamt vier Personen besetzten PKW. Ursächlich war nach ersten Erkenntnissen die nicht angepasste Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn.

Der Wagen geriet von der Fahrbahn ab, rutschte eine Böschung hinunter und drehte sich auf das Dach. Ein 25-jähriger Mitfahrer wurde schwer verletzt. Er kam ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell