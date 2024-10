Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Geldbörse aus Pkw mit anschließenden Verwertungstaten

Hamm (Sieg) (ots)

Am 14.10.2024 kam es zwischen den frühen Morgenstunden und dem späteren Abend zu einem Diebstahl einer Geldbörse aus einem nicht verschlossenen Pkw im Bereich der Lindenallee in Hamm. Im unmittelbaren Anschluß kam es zu mehreren, unberechtigten Abbuchungen von kleineren Beträgen durch die Nutzung der entwendeten EC-Karte. Es existieren keine Hinweise auf die Täterschaft, sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, keinerlei Wertgegenstände im Fahrzeug zu belassen und dieses nach Verlassen zu verschließen.

