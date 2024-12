Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendpressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum 30.11-01.12.2024

LK Harburg (ots)

Wohnhauseinbrüche

In Tostedt, in der Straße Am Kaben, versuchten die Täter in der Zeit vom 25.11. bis 29.11., 23:15 Uhr, durch Hebeln an einem Fenster in ein Einfamilienhaus zu gelangen.

In Buchholz, im Steinbecker Mühlenweg, begaben sich unbekannte Täter in der Zeit vom 27.11., 06:00 Uhr bis 29.11., 16:00 Uhr, mit einer vorgefundenen Leiter auf das Dach eines Einfamilienhauses. Hier hebelten sie ein Dachfenster auf, gelangten in das Haus und durchsuchten mehrere Räume.

In Rosengarten/Eckel kam es zu drei Wohnhauseinbrüchen.

In der Straße In der Ohe hebelten die Täter am Freitag, in der Zeit von 14:45 Uhr bis 23:00 Uhr, ein Badezimmerfenster eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten das Haus.

In der Straße Haidkoppel hebelten Unbekannte am Samstag, den 30.11.2024, in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 19:15 Uhr an der Terrassentür einer Doppelhaushälfte. Die Tür hielt dem Aufbruchsversuch stand, sodass die Täter nicht ins Haus gelangen konnten und unverrichteter Dinge wieder abziehen mussten.

Bei den unmittelbaren Nachbarn hatten die Täter mehr Erfolg. Hier gelangten sie im gleichen Tatzeitraum durch eine Terrassentür in das Objekt und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten.

In Seevetal/Hörsten, in der Deichstraße, gelangten bislang unbekannten Täter am Freitag, in der Zeit von 07:35 Uhr bis 12:10 Uhr, durch das Einschlagen einer Fensterscheibe in ein Einfamilienhaus und erbeuteten u.a. Bargeld und Schmuck.

Am Freitagabend, gegen 18:20 Uhr, wurden Täter beim Aufhebeln einer Terrassentür in Asendorf, in der Straße Waterfuhr, durch einen Anwohner bemerkt. Daraufhin flüchteten sie vom Tatort. Eine Fahndung verlief ergebnislos.

In Jesteburg, in der Kamerunstraße, zerstörten unbekannte Täter in der Zeit vom 29.11., 16:40 Uhr bis 30.11., 15:15 Uhr, die Scheibe eines Fensters. Anschließend betraten sie das Einfamilienhaus. Was sie erbeuteten, steht bislang nicht fest.

Am Samstag, den 30.11.2024, in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 19:40 Uhr versuchten Unbekannte in Seevetal/Maschen in der Straße Am alten Sportplatz durch Aufhebeln der Terrassentür und Einschlagen der Terrassentürscheibe in ein Einfamilienhaus einzudringen. Der Versuch schlug fehl, sodass die Täter den Tatort ohne Diebesgut wieder verlassen mussten.

Ein paar Häuser weiter, in der gleichen Straße, hatten die Täter mehr Erfolg. Hier gelangten sie zwischen 12:30 Uhr und 22:30 Uhr, durch das Aufhebeln einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus. Ob sie hier Diebesgut erlangt haben, steht noch nicht fest.

Die Polizei nimmt Hinweise im Zusammenhang mit den Taten unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Bei aktuellen Beobachtungen von verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sollte unverzüglich der Notruf 110 gewählt werden. Nur so lassen sich durch zeitnahe Kontrollmaßnahmen der Polizei mutmaßliche Täter identifizieren und möglicherweise unmittelbar bevorstehende Taten verhindern.

Seevetal/Hittfeld - Trunkenheitsfahrt

Am Samstag, den 01.12.2024, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des PK Seevetal eine 33-jährige Fahrzeugführerin in den frühen Morgenstunden auf der Hittfelder Landstraße. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei der Fahrzeugführerin Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Test am Messgerät ergab einen Wert von 0,78 Promille. Die Betroffene erwartet jetzt ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

Neu Wulmstorf - Versuchter Pkw-Diebstahl

Zu einem besonders dreisten Versuch eines Pkw-Diebstahls kam es am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Wulmstorfer Wiesen in Neu Wulmstorf. Eine männliche Person hatte auf unbekannte Weise die Fahrertür eines Kia Sportage geöffnet und bereits auf dem Fahrersitz Platz genommen, als er von einem Zeugen bemerkt wurde. In der Folge flüchtete die Person gemeinsam mit einer zweiten männlichen Person in ein nahegelegenes Wohngebiet. Hier konnte die zweite Person im Rahmen der Fahndung aufgegriffen und zur Dienststelle verbracht werden. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Beschuldigte wieder entlassen. Die Person, die auf dem Fahrersitz Platz genommen hatte, konnte unerkannt entkommen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Harburg. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall können unter der Telefonnummer 04181/285-0 gemeldet werden.

Brackel/Thieshope - Schwerer Verkehrsunfall mit Radfahrerin

Am Morgen des 30.11.24 kam es in der zu einem tragischen Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw. Auf der L215 in Richtung Winsen (Luhe) fuhr die 61-jährige Fahrzeugführerin hinter einem vorausfahrenden Pkw. Auf der Höhe einer Einmündung bog der vorausfahrende Pkw nach rechts ab, weshalb die Fahrzeugführerin ihre Geschwindigkeit leicht verringerte und sodann ihre Fahrt in Richtung Winsen (Luhe) fortsetzten wollte.

Genau in diesem Moment fuhr eine 75-jährige Radfahrerin mit ihrem Pedelec aus dieser Einmündung unvermittelt auf die Landstraße ein, um diese zu queren, und wurde von dem Pkw der 61-jährigen erfasst.

Die Radfahrerin erlitt durch die Kollision mit dem Fahrzeug schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Hamburg verbracht. Die Fahrzeugführerin erlitt durch die Kollision einen Schock und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Landstraße wurde für die Unfallaufnahme der Polizei sowie eines Gutachters für mehrere Stunden gesperrt.

Salzhausen - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

In den eisigen Morgenstunden des 30.11.24 entdeckte ein Passant in der Ortschaft Salzhausen, im Kampweg, einen verlassenen Pkw, welcher mit einem Baum kollidiert war. Die Airbags des Fahrzeuges waren ausgelöst und es konnten leichte Blutspuren am und im Inneren des verschlossenen Pkw festgestellt werden. Merkwürdig empfand der Passant, dass beide Kennzeichen des Pkw abmontiert waren. Der Polizei gelang es vor Ort, u.a. durch eine aufgefundene Kopie eines Fahrzeugscheines, den Halter zu ermitteln. Es konnte festgestellt werden, dass sich zum Unfallzeitpunkt mehrere junge Männer in dem Pkw befunden haben. Diese haben sich bereits eigenständig auf den Weg ins Krankenhaus gemacht, wo ihre leichten Verletzungen behandelt wurden. Es stellte sich weiterhin heraus, dass der vermeintliche Fahrzeugführer zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken und Betäubungsmitteln stand. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell