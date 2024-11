Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbrüche in Einfamilienhäuser ++ Winsen - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Marxen (ots)

Einbrüche in Einfamilienhäuser

Heute, 28.11.2024, in der Zeit zwischen Mitternacht und 1:00 Uhr sind Diebe in ein Einfamilienhaus an der Straße Buchenstieg eingebrochen. Die Täter hatten dazu die Terrassentür aufgehebelt. Anschließend durchsuchten sie einige Räume. Inwieweit die Täter Beute machen, ist noch unklar.

Bereits gestern, 27.11.2024, in der Zeit zwischen 08:00 und 17:45 Uhr war es in der Straße Am Schützenplatz zu einem Tageswohnungseinbruch gekommen. Hierbei erbeuteten die Täter nach ersten Erkenntnissen Schmuck.

In beiden Fällen bittet der Zentrale Kriminaldienst um Hinweise unter der Tel.-Nr. 04181 2850.

Winsen - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Auf der Kreuzung Osttangente / Max-Planck-Straße kam es am 26.11.2024 zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines LKW hatte sich gegen 13.45 Uhr in der Max-Planck-Straße auf der Linksabbiegerspur eingeordnet, um anschließend nach links auf die Osttangente in Richtung Autobahn einzubiegen. Als er anfuhr, scherte das Heck so weit nach rechts aus, dass es einen silbernen Ford Fiesta touchierte, der seinerseits auf der Rechtsabbiegerspur stand und nach rechts in die Osttangente einbiegen wollte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 5000 EUR. Der LKW setzte seine Fahrt über die A 39 in Richtung Maschen fort.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell