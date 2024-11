Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tageswohnungseinbruch ++ Seevetal/Meckelfeld - Volltrunken unterwegs gewesen

Appel/Grauen (ots)

Tageswohnungseinbruch

An der Straße Grauener Saal kam es gestern, 26.11.2024 zu einem Tageswohnungseinbruch. In der Zeit zwischen 8:00 Uhr und 20:20 Uhr hebelten die Täter ein rückwärtiges Fenster auf und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Was sie bei der Tat erbeuteten, ist noch unklar. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 2850.

Seevetal/Meckelfeld - Volltrunken unterwegs gewesen

Ein 34-jähriger Mann ist gestern, 26.11.2024, gegen 19 Uhr von der Polizei kontrolliert worden, als er mit seinem Opel auf der Glüsinger Straße unterwegs war. Der Mann erreichte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 2,99 Promille. Daraufhin wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein des 34-Jährigen stellten die Beamten sicher. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell