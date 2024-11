Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Terrassentür aufgehebelt ++ Buchholz - Tageswohnungseinbruch ++ Stelle - Ersatzteile gestohlen ++ Salzhausen - Diebe auf dem Friedhof

Marxen (ots)

Terrassentür aufgehebelt

Am Montag, 25.11.2024, in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 23:30 Uhr sind Diebe in ein Wohnhaus an der Straße Moorburg eingestiegen. Die Täter hatten dazu eine Terrassentür aufgehebelt und im Anschluss sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Sie erbeuteten Bargeld, Uhren und Taschen.

Buchholz - Tageswohnungseinbruch

In der Margarethenstraße kam es am Montag, 25.11.2024 zu einem Tageswohnungseinbruch. In der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 18:50 Uhr hebelten die Täter eine rückwärtige Terrassentür auf und durchsuchten anschließend mehrere Räume. Ob sie auch Beute machten, ist noch unklar. In beiden Fällen sucht der Zentrale Kriminaldienst Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Die Telefonnummer für Hinweise lautet 04181 2850.

Stelle - Ersatzteile gestohlen

Unbekannte haben sich in der Zeit zwischen Sonntagmorgen, 24.11.2024 und Montagmorgen auf das Gelände einer Biogasanlage an der Lohchaussee begeben und dort eine Betriebshalle aufgebrochen. Hieraus entwendeten sie mehrere Ersatzteile. Der Schaden beträgt rund 3500 EUR.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Stelle, Tel. 04174 668980.

Salzhausen - Diebe auf dem Friedhof

In der Zeit zwischen Sonntag, 24.11.2024, 13:00 Uhr und Montag, 6:00 Uhr kam es auf dem Gelände des Friedhofs an der Straße Alte Baumschule zu Diebstählen. Unbekannte brachen einen Geräteschuppen auf und entwendeten daraus Metallteile. Außerdem stahlen sie einen Aufsitzmäher der Marke John Deere, der direkt vor dem Schuppen abgestellt worden war. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 2500 EUR.

Zeugen, die beobachtet haben, wie der Mäher abtransportiert wurde, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04172 986610 bei der Polizei in Salzhausen zu melden.

